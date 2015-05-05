ABD Büyükelçisi: Melih Gökçek kendi bakış açısını, ben kendiminkini gösterdim

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Marie Harf’e Baltimore’daki olaylar sırasında Twitter’dan “Hadi sarışın cevap versene. Come on blonde answer now” diye yazan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e tepki olarak Instagram’da kendisinin ‘sarışın’ bir fotoğrafını yayınlamıştı. Büyükelçi, sosyal medyada çok konuşulan paylaşımıyla ilgili “Fotoğraf kendini anlatıyor. O kendi bakış açısını, ben kendiminkini gösterdim” demekle yetindi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, kritik 7 Haziran seçimleri öncesinde özgür ve adil seçim vurgusu yaptı. Hürriyet’ten Zeynep Şafak’ın haberine göre, Bass, dün Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerle bir araya geldi. Bass, özetle şu mesajları verdi:

“3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günüydü. Bu görüşmeyi bugün yapmamız tesadüf değil. Birçok ülkede birçok gazeteci mesleğini yerine getiremiyor. Endişemiz bundan kaynaklanıyor. Başkan Obama’nın da söylediği gibi gazeteciler bize hem ülkemiz hem kendimiz hem de hükümetimiz hakkında gerçeği bilme fırsatı verir. Bu da bizi daha güçlü hale getirir. Bu nedenle nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar gazetecileri desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyoruz ki görevlerini devam ettirebilsinler.

Kimi destekliyoruz

Bütün NATO müttefiklerimizde olduğu gibi Türkiye’deki seçim kampanyasını da ilgiyle izliyoruz. Pek çoğunuz bana ‘Seçimlerde kimi destekliyorsunuz’ diye sormak isteyebilirsiniz. Benim cevabım, ‘Türk insanını destekliyoruz’ olacak. Bu seçimin özgür, rekabetçi ve adil bir ortamda geçmesini isteyen herkesi destekliyoruz. Tüm seçmenlerin bilgiye erişimlerinin sağlanarak, bilinçli ve bilgilenmiş seçimler yapmaları gerektiğine inanıyoruz.

(Başkanlık sistemi) Bu, Türk vatandaşlarının karar vereceği bir konu. ABD’nin vereceği bir karar değil. Tartışmanın kalitesi ve ne kadar bilginin vatandaşlarla paylaşıldığı, bu kararların anayasa çerçevesinde mi, referandumla mı alınacağı; bence burada önemli olan böyle bir değişim yaşanacaksa Türk insanına rağmen değil, onlarla birlikte yaşanması. Sistem, işin en temel parçası değil. Fakat temel özgürlüklerin altının çizilmesi önemli. Söz konusu sistemlerin ne noktaya kadar denetim ve güç mekanizmalarına izin verdiği önemli.

Seçimde alaşağı ederler

Bu da yönetimin herhangi bir kolunun orantısız bir güç kullanmasını önler. Biz bu tip şeylere bakarız. Umarım Türk vatandaşları da bunlara bakar. Demokratik toplumlarda, siyasi sistemi sağlamak önemlidir. Hükümet işi, yargı yönetimi, kamu hizmetlerinin sağlanması, bunlar hem hükümet kurumlarına hem de yürütme görevinde bulunan kişilere halkın güvenini arttıracak şekilde yürümeli. Seçmenler kişilere güven duymazsa seçimde alaşağı ederler.

Suriye: Askeri çözüm yok

Suriye’de Türkiye ve ABD yakından çalışmaya devam ediyor. Burada müzakere edilmiş bir çözüme ihtiyacımız var. Bu müzakerenin de ana konusu Esad’ın nasıl görevden uzaklaştırılacağı. Bu sorunun askeri bir çözümü yok. Suriye ve Irak konusunda da iki ülkenin Esad’ın gitmesi ve Suriye’nin geleceğinde yer alamayacağı konusunda uzlaşısı var. Esad bütün meşruiyetini kaybetti.

(Türkiye ve IŞİD’in birbirlerine müdahale etmediği iddiaları) Bu gerçekten karışık bir sorun. Örgüt kendisini Irak ve Suriye coğrafyasında gösteriyor. Sınır kontrollerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sıfır yabancı savaşçının sınırı geçmesi sağlanmalı. Hükümetler yabancı savaşçıların geçişini hızlı bir şekilde önleyecek cevapları bulmak zorunda.

Fotoğraf kendini anlatıyor

Bass, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Marie Harf’e Baltimore’daki olaylar sırasında Twitter’dan “Hadi sarışın cevap versene. Come on blonde answer now” diye yazan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e tepki olarak Instagram’da kendisinin ‘sarışın’ bir fotoğrafını yayınlamıştı. Büyükelçi, dünkü toplantıda, sosyal medyada çok konuşulan paylaşımıyla ilgili “Fotoğraf kendini anlatıyor. O kendi bakış açısını, ben kendiminkini gösterdim” demekle yetindi.

Çözüm Süreci çatışmaya dönmemeli

Çözüm Süreci’ni destekliyoruz. Türk vatandaşlarının en son ihtiyacı olan şey, Türkiye’de veya bölgede yeni bir çatışma. Her müzakere sürecinde bazı kopukluklar, hızlı yürümeyen dönemler ve güven kaybı yaşanabilir. Seçim kampanyası döneminde bu tür gelişmeler yaşandığında süreç daha karmaşık hale geliyor. Biz bu sürecin çatışmaya dönüşmesini istemiyoruz. Tüm tarafların bu sürece bağlı kalmasını istiyoruz.

Gülen’i iade sürecinin şeffaflığı

ABD, politikası gereği fiili ya da varsayımsal ferdi sınır dışı etme ya da iade davaları hakkında yorum yapmaz. ABD’de ikâmet eden yabancı vatandaşlarla ilgili adli davalar söz konusu olduğunda, bize sunulan kanıtlara dayalı, çok titiz, adil ve tarafsız bir süreç uygularız. İddiaların doğası gereği, herkesin sonuçtan tatmin olması için herkesin adli sürecin şeffaf ve tarafsız işlediğinden emin olması gerektiğine inanıyorum.

1915 tek güne odaklanmamalı

Türkiye ve Ermenistan sorunu tek bir güne odaklanmış durumda. Ama önemli olan çözülmesi. Hepimizin yılın diğer günlerinde de neler yapabileceğimize odaklanmamız önemli. 1915’te ne olduğunu açıkça konuşmak, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine önemli katkı sağlayacaktır.

Bilgi alma faaliyetleri normaldir

(ABD’nin Adana Başkonsolosluğu Güvenlik Müdürü’nün para ödeyip stratejik bilgi aldığı iddiası) Konsolosluklar her kesimden insanlarla bir araya gelirler, ülkede neler olduğunu anlamak için. Bu faaliyetler normaldir. Türkiye’deki bütün büyükelçiliklerde olur. Diğer iddialar temelsizdir.