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ABD büyükelçisinden Melih Gökçek göndermesi: Hepimiz sarışınız

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Melih GÖkçek'in Marie Harf'e yönelik ifadelerini Instagram'a yüklediği fotoğrafla eleştirdi

01 Mayıs 2015 00:35

Amerika'nın Ankara Büyükelçisi John Bass, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf'e attığı "Hadi sarışın cevap versene" tweet'iyle ilgili olarak Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Bass, saçlarının sarı olduğu fotoğrafıyla birlikte "#ABD'li diplomatlar: hepimiz #sarışınız. #American diplomats: we're all blonde." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Marie Harf'a twitter üzerinden 'Hadi sarışın cevap versene. Come on blonde answer now' diye mesaj yazmıştı. Harf ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in sözlerine yanıt vermeyi düşünmediğini belirterek, "O sözlere yanıt verip, onurlandırmayı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

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