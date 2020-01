Marie Harf'ten Gökçek'in 'Come on blonde' tweetine yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Marie Harf, kendisine Twitter'dan "Hadi sarışın cevap versene. Come on blonde answer now" diye yazan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in sözlerine yanıt vermeyi düşünmediğini belirterek, "O sözlere yanıt verip, onurlandırmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

Marie Harf'e, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Baltimore'daki polis şiddeti için Twitter üzerinden "Hadi sarışın cevap versene. Come on blonde answer now" mesajına ilişkin yorumu soruldu.

Hürriyet'ten Nafiz Albayrak'ın haberine göre, soruyu yanıtlamadan önce, ABD'de yaşanan olaylar ile ilgili olarak Başkan Barack Obama'nın çok içten açıklamalar yaptığını anlatan Harf, "Yüz yüze olduğumuz sorunlarla ilgili şeffaflık konusunda ABD, dünyanın tüm ülkelerinden daha açıktır ve gerekli araştırmaları yapar. Kimse ABD'nin, duruşunu sorgulamamalı" diye konuştu.

Harf, kendisine soruyu yönelten gazetecinin "Sizi kişisel olarak hedef alan ve çok saldırgan bir yaklaşım, yanıtlamanız için bir fırsat vermek istedim" sözlerini ise, "O sözlere yanıt verip, onurlandırmayı düşünmüyorum" karşılığını verdi.

ABD'de iki gün önce yaşanan olaylarda siyahi genç Freddie Gray'in polis nezaretindeyken ölmesi üzerine gencin cenaze töreni sonrası Baltimore kentinde halk sokaklara dökülmüştü. Protestocular ile polis arasında yaşann şiddet olayları nedeniyle kentte olağanüstü hâl ilan edilerek geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı.

Melih Gökçek Twitter hesabında Baltimore'da çekilen bu fotoğrafı paylaşarak Marie Harf'a "Hadi sarışın cevap versene" demişti.