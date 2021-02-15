Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi; Büyükelçi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi'ye Gara açıklamasıyla ilgili en kuvvetli tepkinin iletildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Büyükelçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara katliamıyla ilgili başsağlığı mesajında "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" denilmişti.

Türkiye'nin tepkisini çeken açıklamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Açıklama evlere şenlik, bal gibi PKK'nın yanındasınız" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - ABD'den Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı: NATO müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız