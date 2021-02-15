ABD'den Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı: NATO müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Açıklamada "Eğer Türk sivillerin PKK tarafından öldürüldüğü hakkındaki haberler doğrulanırsa, bu yapılanı olabilecek en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

Bakanlık sözcüsü Ned Price'ın imzasını taşıyan açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesindeki ölümünden büyük üzüntü duymaktadır. NATO müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD bu açıklamayı yapmadan birkaç saat önce Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." demişti.