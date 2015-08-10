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Politika

ABD Büyükelçisi, '1-2 ay sabredin, PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesecek' dedi mi?

ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, 'Kürt hareketi' temsilcileriyle bir araya geldi

10 Ağustos 2015 14:21

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’ın geçen hafta bir grup "Kürt hareketi" temsilcisiyle bir araya geldiği ve Türkiye’nin operasyonlarına Washington’ın tepkisiz kalmaları eleştirilerine, “Türkiye’yi IŞİD’e karşı mücadeleye ikna etmek yıllarımızı aldı. IŞİD’e karşı operasyonlar başlayınca, PKK’ye yönelik operasyonlar hız kaybedecek;1-2 ay sabredin” mesajı verdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, büyükelçinin görüşmesinin sadece HDP üyeleriyle olmadığı ve siyasi olmayan isimlerin de yer aldığı, görüşmede Bass, TSK’nin Kuzey Irak’a yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ancak Bass bu görüşmede, Kürt Hareketi temsilcilerine, Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadelede operasyonlara da katılarak görev almasının önemini aktardı.

Türkiye’nin de IŞİD’e karşı operasyonlara önümüzdeki günlerde katılacağını anımsatan Bass, IŞİD operasyonlarıyla birlikte PKK’ye yönelik operasyonların da hız kaybetmesini beklediğini belirtti. Toplantıya katılan bir isim, Bass’ın, “Biraz sabredin, tren rayına oturunca, IŞİD’e karşı operasyonlar başlayınca, PKK’ye yönelik operasyonlar hız kaybedecek; 1-2 ay sabredin” mesajı verdiğini anlattı. Bass'ın ABD ile Türkiye arasında birçok mutabakat metninin imzalandığını ancak bunlara imza atmaktan çok daha önemlisinin Türkiye’nin gerçek anlamda IŞİD’le mücadele etmesi olduğunu belirterek, “Mutabakat sadece hava saldırılarından ibaret değil; IŞİD’e başkalarının katılmasını önlemek için özellikle Türkiye sınırında alınacak daha çok tedbir var” mesajı verdiği öne sürüldü.

Toplantıya katılanların sitemleri konusunda da Büyükelçi, AB ve ABD’nin eşzamanlı olarak “operasyonlarda orantılılık” mesajı verdiğine işaret etti.

 

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