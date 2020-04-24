ABD Başkanı Trump, Koronavirüs'ü yenmek için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi

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ABD Başkanı Donald Trump, araştırmacıların vücuda dezenfektan enjekte edilmesinin Koronavirüs'ü yenip yenmediğini araştırmasını önerdi.

Aynı basın konferasında Trump, hastaların vücuduna ultraviyole ışık verilmesi suretiyle tedavi edilmesini önerdi. Doktorlar bu fikirlere karşı çıktı.

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün brifinginde bir yetkili, yaptıkları araştırmalar sonucunda güneş ışınlarının ve sıcaklığın yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını yavaştıkları sonucuna vardıklarını ifade etti. Araştırmadan sonra hazırlanan panoda dezenfektanların da günlük kullanımda etkili olduğu belirtildi.

Trump brifing sırasında güneş ışığıyla ilgili bulgulara değinerek Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Koordinatörü Dr. Deborah Birx'e, "Peki vücuda ultraviyole veya çok güçlü bir ışık tutsak? Herhalde bunu test edeceksiniz..." dedi.

Trump daha sonra da dezenfektanla ilgili olarak, "Dezenfektanın virüsü bir dakikada yok ettiğini görüyorum. Bunu içeri enjekte etmenin bir yolu var mı? Tıpkı bir temizlik yapar gibi. Bunu araştırmak ilginç olabilir" diye konuştu.

Açıklamalardan sonra kafasını işaret eden Trump, "Ben bir doktor değilim, ama iyi bir 'bak sana ne diyeceğim' insanıyım" ifadelerini kullandı.

ABD liderinin şaşırtıcı açıklamalarından sonra birçok doktor ve sağlık uzmanı, basın kuruluşlarına açıklamada bulunarak Trump'ın kullandığı ifadelere tepki gösterdi.