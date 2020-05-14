ABD Başkanı Trump: Koronavirüs salgını küreselleşme çağının sonunun geldiğini gösteriyor

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs salgınının "Küreselleşme çağının sonunun geldiğini gösterdiğini" ifade etti.

Fox Business kanalının sorularını yanıtlayan Trump, bir kez daha Koronavirüs salgını sebebiyle Pekin'i hedef aldı.

Reuters'ın aktardığına göre "Çin'in yeni tip Koronavirüs salgınını kontrol altına alamamasının kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını" söyleyen Trump, "Böyle bir şeyin olmasına izin vermemeliydiler" dedi.

ABD ve Çin, Covid-19 salgınının dünya basınının gündemine gelmesinden kısa süre önce, Aralık ayında birinci safha ticaret anlaşması imzalamıştı. "Salgın buraya geldiğinde anlaşmanın üzerindeki imzanın mürekkebi kurumamıştı" diyen Trump, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını tekrar müzakere etmeyeceğini söyledi.

Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, daha önce yeni tip Koronavirüs'ün Vuhan'da bir laboratuvarda üretildiğini iddia etmiş ve bu konuya dair kanıtları olduğunu söylemişti. ABD istihbarat kurumları böyle bir bulguya rastlamadıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Fox'a verdiği röportajda Covid-19'a karşı bir aşı bulunduğunda ülke içinde dağıtılması için orduyu harekete geçireceğini bildirdi. Trump, aşının öncelikle ileri yaştaki ABD vatandaşlarına ulaştırılacağını söyledi.

Pandemiden en ağır şekilde etkilenen ülke olan ABD'de şu ana kadar 1.4 milyondan daha fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve 244 binden fazla kişi hayatını kaybetti.