ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Ebru Özkan'ın bırakılmasını istemiş

Washington Post gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşının bırakılmasını istediğini yazdı.

Talebin Erdoğan ile Trump arasında ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bırakılması anlaşması çerçevesinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Donald Trump'ın arasındaki bu 'takas' anlaşmasının 11-12 Temmuz tarihleri arasında Brüksel'deki NATO zirvesinde yapıldığı kaydedildi. Gazetenin iddiasına göre Brunson'ın serbest kalması karşılığında ABD Başkanı Trump da İsrail'de tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan'ın Türkiye'ye dönmesi için aracı oldu.

'Trump'dan İsrail'e talep'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD Başkanı Trump'ın 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Netanyahu'yu telefonla arayarak İsrail'de 11 Temmuz'da gözaltına alınan Ebru Özkan adlı Türk vatandaşını bırakmasını istediğini yazdı.

Gazeteye göre Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 11 Temmuz'daki NATO zirvesinde yaptığı görüşmede ABD'li din adamı Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında bir anlaşma yaptığı için İsrail'den bunu talep etti.

27 yaşındaki Özkan, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda terör örgütleri (Hamas) ile birlikte komplo kurmak ve devlet güvenliğine tehlike arz etmek gibi terörizm suçlamaları ile gözaltına alınmış, 15 Temmuz'da ise İsrail Özkan'ı Türkiye'ye sınır dışı etmişti.

Özkan'ın avukatı suçlamaları reddederken İsrail Özkan'ın yaklaşık 1 ay gözaltında kaldıktan sonra sınır dışı edilmesi konusunda sessizliğini korumuştu.

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Haaretz: İsrailli yetkili doğruladı

İsrail gazetesi Haaretz'e konuşan adı açıklanmak istemeyen bir İsraili yetkilinin Trump'ın Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini doğruladığını yazdı. Yetkilinin "Başkan Trump'tan bu yönde bir istek geldiğini doğrulayabilirim" diye konuştuğu aktarıldı.

Brunson'ın ev hapsine mahkum edildiğinin açıklanması sonrası tıpkı Brunson gibi sıkı bir Evanjelist olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye Brunson'ın 'hemen' bırakılmaması halinde yaptırımlara hazır olması uyarısını yapmıştı.

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Ardından Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rahip Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Washington Post: İsrailli yetkililer konuşmayı reddetti

Öte yandan Washington Post ise İsrailli yetkililerin Trump ile Netanyahu arasındaki anlaşmaya dair konuşmayı reddettiklerini söyledi.

Türk yetkili yalanladı: Asılsız

Reuters ve Anadolu Ajansı'nın haberinde bir Türk yetkilinin, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dediği aktarıldı.

Ardından Demirören Haber Ajansı'nın geçtiği haberde, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un, Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yeralan bazı iddialara ilişkin yaptığı şu açıklama yer aldı:

"Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür."