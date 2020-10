ABD Başkanı Trump'ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı: O bir zalim; üniversite sınavında yerine başkasını soktu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Maryanne Trump Barry'nin, abisi hakkında 'zalim' ifadelerini kullandığı ve ABD Başkanı'nın üniversite sınavında yerine bir arkadaşını soktuğu iddialarını doğruladığı ses kayıtları ortaya çıktı.

Washington Post'un ulaştığı kayıtları, Donald Trump hakkında "Too Much and Never Enough" (Çok fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil) isimli anı kitabını yazan yeğeni Mary Trump, 2018 ve 2019'da Trump'ın kız kardeşi Barry'le yaptığı 15 saatlik konuşmaları toplayarak servis etti.

Trump'ın yeğeninin sağladığı konuşmalarda, Maryanne Trump Barry, abisi hakkında 'zalim' ifadesini kullandı. Abisinin başkanlığı hakkında konuşan Barry'nin "Lanet olası tweetleri ve yalanları. Aman tanrım. Hikâyelerin değişimi, hazırlıksızlık, yalanlar." dediği duyuldu.

Daha önce Trump hakkında hiç olumsuz açıklaması kaydedilmeyen Barry'nin kayıtlarda "Onun sahtekârlığı ve zalimliği. Donald zalim" dediği duyuldu.

Mary Trump'ın kitabında yer alan ABD Başkanı Trump'ın üniversite sınavında bir arkadaşını kendi yerine sınava soktuğu iddiası da konuşmalarda dikkati çekti. Trump'ın kardeşi ses kayıtlarında, "Bir yıllığına (normalde iki yıl) Fordham'a gitti, sonra başkası sınava girdiği için Pennsylvania Üniversitesi'ne gitti" dedi. Kayıtlarda Mary Trump'ın Barry'e "Yok artık, başkası üniversite giriş sınavına mı girdi?" diye sorduğu, Barry'nin yanıtının "SAT ya da her neyse. Ben böyle düşünüyorum. İsmi bile hatırlıyorum. Joe Shapiro'ydu" olduğu duyuldu.

Trump'ın kitabının yayımlanmasından önce Beyaz Saray, üniversite sınavı iddialarıyla ilgili açıklama yapmış, "absürt ve tamamen yanlış" demişti.