Trump'ın basılmasını istemediği, yeğeninin yazdığı kitaptan: Göğüslerime toplum içinde iltifat etti, üniversiteye hileyle girdi, babası sosyopattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yayınlanmasını engellemeye çalıştığı, yeğeni Mary Trump tarafından yazılan anı kitabının çeşitli bölümleri basınla paylaşıldı.

ABD Başkan'nın geçen yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin kızı olan Mary Trump, "Too Much and Never Enough" (Çok fazla ve Asla Yeteri Kadar Değil) isimli kitabından Donald Trump'ın hâlâ sık sık gittiği Mar a Lago'da yaşanan bir anısını paylaştı.

Mary Trump, 29 yaşındayken amcasının güney Florida'daki tatil köyüne gittiğini belirtti. Mary Trump, burada Donald Trump ve diğerleriyle yemek yemeye giderken bir bikini üstü ve altına da şort giydiğini belirtti. Kitapta yer alan anekdota göre yeğeninin gören Donald, "Vay canına be Mary, göğüslerin kocamanmış" dedi.

Trump'ın söylediği şeyin kendisini çok utandırdığını belirten Mary, amcasının o dönemki eşi Marla Staples'ın bu sözlerin ardından "Donald!" diyip milyarderin omzuna vurduğunu aktardı.

Mary Trump, amcasının sözlerinden rahatsız olup havluyu omzuna çektiğini ifade etti.

"Üniversite sınavında hile yaptı"

ABD liderinin yeğeni, Donald Trump'ın üniversiteye girmeyi başaramayacağını düşündüğünü ve bu sebeple üniversite sınavlarına (SAT) kendi adıyla girmesi için bir kişiye para verdiğini iddia etti.

Kitaba göre Trump, sınava giren kişi sayesinde önce Fordham'a, daha sonra da ABD'nin en prestijli okullarından Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton Okulu'na girdi.

"Sosyopat babası tarafından şekillendirildi"

Mary Trump, amcasının sıra dışı karakteri ve ölçüsüz davranışlarının "dünyanının sağlığını, ekonomik güvenliğini ve sosyal yapısını tehdit ettiği" değerlendirmesinde bulundu. Mary, ABD Başkanı'nın tüm bu huy ve davranışlarının "sosyopat" olarak nitelendirdiği babası Fred Trump tarafından şekillendirildiğini ifade etti.

"Babasının ihtiyaçlarını karşılamadığını ve ona sevildiğini hissettirmediğini" iddia eden Trump, bunun ABD Başkanı'nı ömür boyu yaraladığını ve sonunda narsistliğe yol açtığını yazdı.

Beyaz Saray dün akşam bir kez daha kitaptaki bilgileri yalanladı.

Mary Trump, bazı iddialara göre Trump ailesinin vergi kayıtlarının New York Times'a sızdırılmasında önemli rol oynamıştı. NYT, bahsi geçen haber ile medyanın en prestijli ödüllerinden Pulitzer'i kazandı.