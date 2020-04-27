Beyaz Saray: Başkan Trump bugün basın toplantısı yapacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 24.00'te günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını basın toplantısını yapacağı duyuruldu.

Basın sorumlusu Kayleig McEnany, Twitter'da paylaştığı mesajda, basın toplantısında "ek test rehberleri ve ABD'de ekonomik faaliyetlere geri dönülmesi hakkında başka duyurular olacağını" belirtti.

McEnany, daha önce bugünkü basın toplantısının iptal edildiğini söylemiş ve basın brifinglerinin haftanın geri kalanında "yeni bir formatta" devam edebileceğini söylemişti.

Basın toplantısından önce Trump, iş dünyasından isimlerle bir görüşme yapacak.

TIKLAYIN - Trump'ın danışmanları dezenfektan önerisinden sonra uyardı: Artık kürsüye çıkmayın

Trump, geçen haftaki basın toplantısında Koronavirüs'ün dezenfektanlarla tedavi edilebileceğini söyleyerek tepki toplamış, üreticiler ve kamu sağlığı yetkilileri bunun yapılmaması için birbiri ardına uyarılarda bulunmuştu.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Trump, vücuda dezenfektan enjekte etme önerisinden vazgeçti: Kinaye yaptım