Trump'ın danışmanları dezenfektan önerisinden sonra uyardı: Artık kürsüye çıkmayın

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla arttığı ABD'de Başkan Donald Trump, günlük gerçekleşirilen Koronavirüs Görev Gücü toplantılarından geri adım atıyor. Toplantılarda salgına ilişkin yaptığı açıklamalarla medyanın ve bilim insanlarının tepkisini çeken Trump'a danışmanlarının "Toplantılarda konuşmak kampanyanıza zarar veriyor" dediği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Koronavirüs Görev Gücü Toplantısının ardından yapılan brifingde dünya kamuoyunun tepkisini çeken bir soru sorarak "Dezenfektanın virüsü öldürdüğünü gördüm. Bunu vücuda enjekte etmenin bir yolu var mı?" demişti. Kısa süre içinde bilim insanları ve medyanın tepkisini çeken araştırmanın ardından Trump, "Kinaye yaptım" dese de ABD Başkanı'nın brifinglerde yaptığı açıklamalara yönelik eleştiriler dinmedi. Trump, cuma günü gerçekleşen Koronavirüs son durum bilgilendirme toplantısından sonra ilk kez soru almadan kürsüden indi.

Axios haber sitesine konuşan bir danışman, Trump'ın özel bir duyuru olmadığı sürece kürsüde olmaması konusunda uyarıldığını söyledi. Adını vermeyen danışman "Konuşmanın ona yardımcı olmadığını söyledim. İnsanların izlemek istediği şey medyayla Trump'ın kavgası değil" dedi. Öte yandan Trump'ın kürsüden inmek konusunda emin olmadığı, televizyon reytinglerinden hoşlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, Koronavirüs Görev Gücü toplantılarından sonra kürsüye çıktığına kendisine yönelen eleştirilere en son Twitter'dan cevap verdi. "Taraflı medya' yalnızca düşmanca sorular sorarken, gerçekleri çarpıtırken Beyaz Saray Basın Toplantısı yapmanın amacı ne? Rekor ratingler alıyorlar, ABD halkı da yalan haber alıyor. Zamana ve çabaya değmez'!