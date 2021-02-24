ABD Başkanı'nın takip ettiği tek ünlü olan Christine Teigen rahat tweet atamadığı için şikâyet etti: Sizi seviyorum ama lütfen beni takibi bırakın

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ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi Twitter hesabından takip ettiği tek ünlü olan model ve sunucu Christine Teigen, rahat tweet atamadığı için başkanlık hesabının kendisini takibi bırakmasını istedi. Teigen "Sizi çok seviyorum ama sorun bende" dedi.

Ünlü model ve sunucu Christine Teigen, kendisini takip eden ABD Başkanı (POTUS) resmi Twitter hesabına şunları yazdı: "Değerlim ABD Başkanı, beni takip ettiğinden bu yana az sayıda tweet attım. Benim, ben olarak parlamam için takibi bırakmanızı istemek zorundayım. Sizi seviyorum!!! Sorun sizde değil, bende!!!"

Teigen'in mesajının ardından ABD Başkanı hesabı kendisini takip etmeyi bıraktı. Teigen bunun üzerine küfürlü bir mesaj paylaşarak "Özgürüm!" yazdı.