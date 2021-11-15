ABD Başkanı Joe Biden, 18 Kasım tarihinde Kanada Başbakanı Trudeau ve Meksika Başkanı Lopéz Obrador ile görüşme gerçekleştirecek

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Başkanı Andrés Manuel Lopéz Obrador ile 18 Kasım'da bir araya gelecek.

Görüşmede bu üçlünün Kuzey Amerika'daki Covid-19 vaka sayıları, ülkelerindeki sağlık sistemleri, küresel ısınma ve Kuzey Amerika'ya gerçekleştirilen göç oranlarını ele alması bekleniyor.

ABD-Kanada-Meksika zirvesinin Donald Trump başkanlığı esnasında hiç gerçekleştirilmemesinden beş yıl sonra bu üç liderin bir araya gelecek olmasının ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağı kamuoyunda merak uyandırıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Ortaklığımızı güçlendirmek, liderliğimizi canlandırmak ve genişleyen bölgesel ve küresel zorluklara yanıt vermemiz için çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

Zirvenin ABD'nin yaklaşık on sekiz ay sonra aşılı Kanada ve Meksika vatandaşlarının ülkeyi ziyaret etme yasaklarının kaldırılmaya başlamasından hemen ardından gerçekleştirilecek olması da kamuoyunda merak uyandırdı. Seyahat yasağının hafifletilmeye başlamasından önce de ABD-Meksika sınırında göçmen akını yaşanıyordu, ve bu kararın potansiyel sonuçları ABD gümrük ve sınır koruma yetkililerini endişelendirdi.