Trump, Koronavirüs'ün tedavisi olduğu kesinleşmeyen sıtma ilacı için "Alın, ne kaybedersiniz ki?" dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bilgilendirme toplantısında doktorlara henüz üzerinde yeterli çalışmanın yapılmadığı sıtma ilacını kullanmaya teşvik etti. Trump, Koronavirüs'e karşı kullanımı tam anlamıyla onaylanmayan Hidroksiklorokin için vatandaşlara "Kullanın, ne kaybedersiniz ki?" dedi.

Trump, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında 300 bin vakanın aşıldığı ABD'de Koronavirüs'le ilgili gelişmeleri konuştu. ABD genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümler 8 bini aşarken Trump, gelecek iki haftayı işaret ederek "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" dedi.

Trump, dün gerçekleşen toplantıda ABD'nin Koronavirüs'le mücadelede en yetkili isimlerinden Dr. Anthony Fauci'nin de daha önce Koronavirüs'e iyi geldiğine ilişkin verilerin yalnızca "anekdotsal" olduğunu söylediği ve kullanımını önermediği ilacı önerdi.

Hidroksiklorokin hakkında konuşan Trump, henüz tedavi için kullanımı kanıtlanmayan ilaç için doktorlara "Kullanın, ne kaybedersiniz ki?" dedi. Sıtma, romatizma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacı öneren Trump, kendisinin de "Doktoruna danıştığı takdirde" ilacı kullanacağını söyledi.