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Dünya

ABD Başkan Adayı Clinton: Suriye'de güvenli bölge oluşturulmalı

Obama, güvenli bölgeyi verimli bulmadıklarını açıklamıştı

20 Kasım 2015 00:09

Irak Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadelenin daha agresif şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden ABD Başkan adayı ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'de oluşturulacak uçuşa yasak bölgeler fikrini desteklediğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Demokrat Parti'nin Başkanlık adaylarından biri olan Clinton, Suriye'deki çatışmalardan kaçanların sığınabileceği güvenli bölgelerin de bir an önce kurulması gerektiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde, Afrin ve Kobani arasında bir güvenli bölge oluşturulması fikri Türkiye tarafından da dile birçok kez dile getirilmiş ancak ABD Başkanı Barack Obama, G 20 zirvesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin uzun süredir Suriye sınırında talep ettiği "güvenli bölge"yle ilgili olumsuz mesaj vererek, “Suriye’de güvenli bölgenin verimli olmayacağına karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

 

Agresif hava operasyonları ve kara gücü

 

New York'ta konuşan Clinton, 129 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının ardından IŞİD'le mücadelenin yeni bir evreye girmesi gerektiğini de söyledi. Clinton, bu evrenin iki ayaklı olması gerektiğini de vurguladı: Daha etkin ve agresif hava operasyonları ve IŞİD'in kontrol alanını daraltan bir kara gücü. Clinton, bahsettiği kara gücünün ABD askerleri olup olmadığı konusuna açıklık getirmese de cephede savaşanların önemli kısmının yerel güçler olması gerektiğini vurguladı.

Bu planın başarıya ulaşabilmesi için bölgedeki istihbarat çalışmalarının da önemli ölçüde artırılması gerektiğini vurgulayan Clinton, "Amacımız IŞİD'i kontrol altında tutup caydırmak olmamalı. Bu örgütü yenip tamamen yok etmeyi hedeflemeliyiz" diye konuştu.

Clinton'un bu sözleri Başkan Barack Obama'ya yöneltilen bir eleştiri olarak yorumlandı. Paris saldırılarının ardından Obama, IŞİD faaliyetlerinin sınırlandığını ifade etmişti.

 

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