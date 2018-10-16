ABD, askerlerin beyinlerini programlayacak

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı araştırma birimi Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), insan beynine yerleştirilecek çiplerle insan vücudu ve zihnini programlamaya ve kontrol etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Özellikle askeri alanda kullanılmak üzere çalışmalar yürüten DARPA, şimdi de askerler üzerinde kullanılacak bir zihin kontrolü projesi yürütüyor.

DARPA'da Biyolojik Teknoloji Biriminin başında bulunan biyomedikal mühendisi Dr. Justin Sanchez, gazeteci Michael Josep Gross’un sorularını yanıtladı. Sanchez, insan saçı kadar ince mikrokablo elektrodların insanların beynine yerleştirilmesi üzerinde çalıştıklarını, bunu başarabildiklerinde, bir başkasının aklından geçenin bilinebileceğini ve beynin, davranışları nasıl kodladığının anlaşılabileceğini anlattı.

“İlk kullanıcı felçliler olacak”

Sanchez, projeyle ilgili olarak, "Yeni bir medikal araç geliştirmeye çalışıyoruz. İnsan vücuduna yerleştirilebilen çipler aynı zamanda bütün farklı yönleriyle programlanabilecek. Şimdi bu çiplerle ne yapılacağını sorabilirsiniz. Bu teknolojinin ilk kullanıcısı felçliler olacak. Birini tekerlekli sandalyeden kurtarmak beni çok mutlu edecek. Yardım etmeye çalıştığımız bu insanların vücutlarının esiri olmamaları gerekir. Bugün onları üzerinde çalıştığımız teknolojilerle özgürlüklerine kavuşturabiliriz. İşte ilham kaynağım bu” diye konuştu.

İsteklerinden birinin de, bilgisayar aracılığıyla bilgiyi ve düşünceyi bir kişinin beyninden bir başkasınınkine transfer etmek olduğunu ekleyen Sanchez, insan beyninin güçlendirilmesi için araştırmaya devam ettiklerini belirtti.