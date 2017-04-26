ABD askerleri, TSK'nın bombaladığı YPG'nin kontrolündeki alanda incelemede bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak-Suriye sınır geçiş hattında bulunan Şengal Dağı ile Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan Derik ilçesi yakınlarındaki Karaçok Dağı’na düzenlediği hava harekatının ardından ABD’li askerler bölgeye gitti. ABD'li askerler, YPG'li yetkililerle birlikte TSK'nın bombaladığı Karaçok Dağı'nda inceleme yaptı. Pentagon'dan da TSK'nın hava harekatına ilişkin açıklama geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, YPG’li yetkililerle birlikte TSK’nın bombaladığı Karaçok Dağı’na giden ABD’li askerler vurulan yerleri inceledi.

Amerikalı bir komutanın öncülüğünde yapılan inceleme sırasında YPG sözcüsü Redur Halil ile diğer YPG’li üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.

Pentagon'dan açıklama

Öte yandan Türkiye’nin Irak’ın Şengal bölgesine, Suriye’nin ise kuzeyine hava harekatı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı, her iki bölgede de gerilimin düşürülmesi amacıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

NRT’ye konuşan Pentagon’un basın dairesinden bir yetkili “Olaydan haberimiz var, gelişmeleri takip ediyoruz. Irak’ta Sincar ve Suriye’de Derik’te gerilimi azaltmak için temaslarda bulunuyoruz” dedi.