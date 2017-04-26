Sincar operasyonu gecesi Genelkurmay'da neler yaşandı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava harekâtının yapıldığı gece Genelkurmay'da yaşananları yazdı. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Org. Ümit Dündar ile harekâta ilişkin yükümlülükleri bulunan komutanların operasyonu Genelkurmay Karargâhı'ndaki “TSK Komuta Harekât Merkezi”nden canlı olarak izlediklerini söyleyen Selvi, "Harekât planlandığı gibi gece tam 02.00’de başlıyor. 1 saat 10 dakika sürüyor. Operasyon sırasında 39 hedef aynı anda ve tam isabetle vuruluyor. Suriye Karaçok’taki üste 20, Sincar’da 19 hedef imha ediliyor" ifadesini kullandı. "Önceden belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulması o sırada sevinçle ve biraz da heyecanla takip ediliyor" diyen Selvi, "Operasyona Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi bir ad verilmediğini belirtti.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, Sincar Dağı ile Karaçok Dağı'ndaki PKK ve YPG hedeflerine "Korsan" çağrı kodlu 171. Filo ile "Pars" çağrı kodlu 181. Filo komutanlıklarına bağlı savaş uçakları bombaladı.

Selvi'nin Hürriyet'te "Operasyon gecesi Genelkurmay'da yaşananlar" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümü töreninde bir grup gazeteci Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’la konuştuk.

Genelkurmay Başkanı, sabaha kadar Sincar operasyonu yönettikten sonra törenlere gelmişti. Sincar’a yönelik ilk kez operasyon yapıldı ve PKK’nın haberleşme sistemleri, eğitim merkezi ve yatakhanesi vuruldu. Haberleşmeyi sağlayan anten yıkıldı. Suriye’nin kuzeyindeki Karaçok’ta ise örgütün cephaneliği ve personel temini için kullandığı önemli bir üssü vuruldu. ABD’li komutanın Karaçok’ta incelemelerde bulunması dahi buranın ne denli önemli olduğunu göstermiyor mu?

Genelkurmay Başkanı, operasyonun başarıyla icra edilmesinden dolayı memnundu. “Bu operasyon ön uyarı mıydı?” diye sorduk. ”Önü-arkası yok. Vurduk” dedi. 23 Nisan resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile operasyonu konuşurken meğer Sincar’a operasyonun kararı çoktan verilmiş, sıra düğmeye basılmasına gelmiş.

Sincar’a operasyon ilk oldu ama son olacak mı? Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a sorduk. Çok net konuştu, “Tehdit devam ettiği sürece operasyonlar da sürecek” dedi. Farklı bir açıdan sorumuzu yenileyerek, TSK’nın, yeniden vurup vurmayacağını öğrenmeye çalıştık. Genelkurmay Başkanı, “Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Duruma göre kararımızı vereceğiz” demekle yetindi.

Bu kez, “Operasyonlar devam edecek mi?” diye sorduk. “Önemli olan ülkemizin güvenliği, milletimizin bütünlüğü. Milli güvenlik her şeyden önce gelir” dedi. Devletteki uyumun altını çizdi. “Önemli olan devlette birlik, beraberlik ve uyumdur” diye konuştu.

Canlı olarak izlendi

Bu arada operasyonun gerçekleştirildiği 24 Nisan Pazartesi’ni 25 Nisan Salı gününe bağlayan gece, Genelkurmay karargâhındaki havayı yansıtmak istiyorum.

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar operasyonu Genelkurmay karargâhındaki “TSK Komuta Harekât Merkezi”nden birebir canlı olarak izliyor. Yanında Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal var. Masada Genelkurmay 2. Başkanı Org. Ümit Dündar ile harekâta ilişkin yükümlülükleri bulunan komutanlar da yer alıyor. Diğer kuvvet komutanlarının değil sadece Hava Kuvvetleri Komutanı’nın bulunması ise, “Sadece hava harekâtı yapıyoruz” mesajını taşıyor.

Harekât planlandığı gibi gece tam 02.00’de başlıyor. 1 saat 10 dakika sürüyor. Operasyon sırasında 39 hedef aynı anda ve tam isabetle vuruluyor. Suriye Karaçok’taki üste 20, Sincar’da 19 hedef imha ediliyor. Önceden belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulması o sırada sevinçle ve biraz da heyecanla takip ediliyor. 1 saat 10 dakika süren operasyon sırasında F-16’lar birkaç sorti yapıyor. Hedefleri tam isabetle yerle bir edildikçe Genelkurmay Başkanı’nın ağzından takdir ifadeleri duyuluyor. Bu kadar yoğun ve kompakt bir operasyonun başarıyla sonuçlanması Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından çok önemli.

Operasyona Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi bir ad veriliyor mu? Kara harekâtı olmadığı için bir ad verilmiyor. Ama operasyondan önce ABD makamlarına bilgi veriliyor. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri’ni, Genelkurmay ise askeri makamları bilgilendiriyor. “Türkiye’nin sınır güvenliğine dönük ciddi tehditler var. Hava harekâtı düzenleyeceğiz” deniliyor.

Operasyonun mesajları

Elbette ki bu operasyonun hem askeri ama hem de siyasi mesajı var.

Askeri mesajı: PKK, bir oldubittiye getirilip Sincar’a yerleştirildi. Burası ikinci bir Kandil oldu. Bunun farkındayız ve buna müsaade etmeyeceğiz.

Siyasi mesajı: ABD’ye, Irak’a ve Suriye yönetimine Türkiye’nin kararlılık mesajı iletilmiş oldu. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapacağı ziyaret öncesinde.

Bu operasyonun bir de PKK’ya olan mesajı var. PKK, Sincar’ın vurulamayacağını düşünüyordu. Sincar’daki Ezidileri kendisine kamuflaj olarak kullanıyordu. Sincar ve Karakoç tam isabetle vuruldu. PKK’ya, “Sincar’da da olsan seni vururum” denildi. Operasyondan sonra yapılan dinlemelerde Sincar’ın vurulmasının PKK için ciddi bir yıkım olduğu anlaşılıyor. PKK, Kandil’deki güçlerinin bir bölümünü Sincar’a kaydırmaya başlamıştı. Ayrıca istihbarat birimlerimiz bahar aylarıyla birlikte Sincar’da bahar hareketliliği tespit ediyorlardı.

Peki ufukta bir kara harekâtı var mı? İhtimalat planında yer alıyor ama şu anda hava operasyonu yapmakla yetiniliyor. Kara harekâtı ise davul-zurna çalınarak yapılmaz.