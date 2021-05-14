ABD, aşılanmayı tamamlamış kişiler için maske zorunluluğunu büyük oranda kaldırdı

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ABD'de federal sağlık yetkilileri, aşılanma sürecini tamamlamış kişilerin ülkede çoğu yerde maske takmayabileceğini veya sosyal mesafeye uymayabileceğini bildirdi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle P. Walensky Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Hepimiz bu anı heyecanla bekliyorduk. Tamamen aşılıysanız pandemi sebebiyle yapmayı bıraktığınız şeyleri tekrar yapmaya başlayabilirsiniz" dedi.

Walensky, "Tam olarak aşılanmış herkes içerideki veya dışarıdaki, büyük veya küçük tüm etkinliklere maske takmadan veya sosyal mesafe uygulamasına uymadan katılabilir" diye konuştu. CDC Direktörü, aşılı insanların toplu taşımada maske takmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Aşılanan ABD'liler artık restoran ve kaldırımlarda, müze ve dükkanlarda maske takmak zorunda olmayacak.

Maske zorunluluğunun şartlı olarak kaldırılmasının aynı zamanda hala aşı olmayanları aşı olmaya teşvik etmesi umuluyor. ABD'de çarşamba günü itibariyle 155 milyon kişi en az bir doz aşı oldu. 119 milyon kişi, yani yaklaşık ülkenin nüfusunun üçte biri tamamen aşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden da maskesiz olarak yaptığı konuşmasında aşı yaptırmayı reddeden insanlara da saygı gösterilmesini söylerken, "Lütfen onlara sevecen ve saygılı bir biçimde yaklaşın" dedi ve maske kullanımı tartışmalarının çok politik bir hal aldığına dikkat çekti.

Maske zorunluluğunun kaldırılması ise bazı sektörlerde endişe ve kafa karışıklığı yarattı. İnsanların yerel düzenlemeler ve işletme ile iş yerlerinin aldığı kararlara uymaya devam etmesi gerektiği belirtildi. Birleşik Yemek ve Ticari Çalışanlar Sendikası Başkanı Marc Perrone, "Hepimiz maskesiz bir normalliğe dönmeyi istesek de bugünkü CDC kararı kafa karıştırıcı ve sürekli aşı olmamış ve aynı zamanda maske takmayı reddeden insanlara maruz kalan hizmet çalışanlarını nasıl etkileyeceğini göz önünde bulundurmuyor" ifadelerini kullandı.