ABD, aşılanmayı 16-18 yaş grubuna da açtı

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Dün ülkede yaşayan tüm yetişkinlere aşılanma hakkı tanıyan ABD, aşılanmayı 16 ile 18 yaş arasındakilere de açtı.

ABD Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri (CDC), yenilediği tavsiye rehberinde de Covid-19 risk grubunda bulunan 16 yaş ve üzerindekilere aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Bugünden itibaren 16 yaşın üzerinde olan ve ABD'de yaşayan herkes yeni tip Koronavirüs aşısı yaptırabilecek. Alaska, Georgia, Texas ve California eyaletleri daha önceden 16 ve 17 yaşındakilere aşı olma izni vermişti.

ABD'deki yetişkinlerin yarısından fazlası en az bir doz aşı oldu.