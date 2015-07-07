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Dünya

ABD Afganistan'da 49 IŞİD militanını öldürdü

Nangarhar kentinde ülkedeki ABD güçlerine ait insansız hava aracı saldırılarında 49 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi

07 Temmuz 2015 13:57

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ahmad Ziya Abdulzai, kentin Açin ilçesinde ABD'nin insansın hava aracının iki saldırısında 49 militanın öldüğünü söyledi.

Sözcü Abdulzai, "Saldırılar militanların bir toplantı için bir araya geldiği sırada düzenlendi. İlk saldırıda 12 militan, ikinci saldırıda 37 militan öldü. Saldırılar dün öğleden sonra meydana geldi" dedi.

Son iki ayda Afganistan'ın doğu bölgesinde IŞİD'in faaliyetlerinin arttığı, örgütün sık sık Taliban ile çatışmaya girdiği belirtiliyor. Afgan hükümeti, IŞİD ile mücadele etmek için planlı çalıştığını ve örgütün ülke için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

 

IŞİD Afganistan'da ne kadar etkin?

 

IŞİD, Nijerya'dan Pakistan'a kadar birçok ülkedeki İslamcı militanlarla bağlantı kurdu, hatta bazılarının aralarına katılmasıyla, yayıldığı alanı genişletti.

Afganistan da örgütün Irak ve Suriye'den sonra faaliyet gösterdiği ülkelerden biri haline geldi.

IŞİD'in Afganistan-Pakistan koluna Pakistanlı eski Taliban komutanı Hafız Said Han başkanlık ediyor.

Han, Ocak ayında Afganistan ve Pakistan'dan 10 cihatçı komutanla birlikte IŞİD'e biat etti.

Her iki ülkeyi de kapsayan grup 'Horasan vilayeti' adını aldı.

Afganistan'da ve Pakistan'da çeşitli eylemleri üstlenen grup, 13 Mayıs'ta Karaçi'de bir otobüse Şiileri hedef alan bir saldırı düzenledi.

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