ABD, Afganistan'dan çekilme sürecinde destek için savaş uçakları gönderiyor

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABD ve koalisyon birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde koruma sağlaması amacıyla ABD'nin ülkeye ek savaş uçakları gönderdiğini söyledi.

The Guardian'dan yer alan habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Afganistan için hava ve deniz güçlerinden oluşan bir pakete F-18 saldırı uçaklarının da eklendiğini duyurdu. Saldırı uçaklarının eklendiği paketin içinde nükleer uçak gemisi USS Dwight D Eisenhower, Katar'da bulunan 6 air force B-52 gibi araçlar yer alıyor. Bu paket, ABD askerlerinin Afganistan'dan güvenli bir şekilde çekilmesi için ayrıldı.

ABDli yetkililer çekilme süreci başlamadan önce Taliban'ın müdahale etmeye çalışacağını beklediklerini söylemişti. Milley bu konuda "Taliban'dan Afgan yetkililere karşı şiddetli saldırılar yaşanmaya devam ediyor" dedi. Milley, çekilme kararından bu yana ABD askerlerine ya da koalisyon askerlerine herhangi bir saldırı olmadığını söyledi.

TIKLAYIN - Çatışmaların şiddetlendiği Afganistan'da Taliban bir bölgeyi ele geçirdi