Çatışmaların şiddetlendiği Afganistan'da Taliban bir bölgeyi ele geçirdi

Afganistan'da ABD'nin birliklerini 11 Eylül'de çekeceğini açıklamasından bu yana hükümet ve Taliban arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki bir bölgeyi ele geçirerek hükümet güçlerini geri çekilmeye zorladı.

Bölge güvenlik güçleri sözcülerinden Jawed Basharat, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Baghlan'a bağlı Barka bölgesinin saatler süren çatışmanın ardından Taliban militanları tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Basharat çatışmalarda Taliban güçlerine ağır bir darbe indirildiğini söylerken adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi en azından 10 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini ve 16'sının da Taliban tarafından yakalandığını söyledi.

Afgan hükümetinden yapılan açıklamada Taliban'ın son 24 saat içerisinde güvenlik güçlerine ve 34 bölgenin 24'ünde yer alan hükümet tesislerine yönelik 100'den fazla saldırı düzenlediği ifade edildi.