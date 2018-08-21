ABD, 95 yaşındaki Nazi gardiyanını sınır dışı etti

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kampında görev yaptıktan sonra ABD'ye sığınan Polonyalı eski gardiyan sınır dışı edilerek Almanya'ya gönderildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 2. Dünya Savaşı sırasında Trawniki Toplama Kampı'nda gardiyan olarak görev yapan Jakiw Palij'in, New York'taki evinden alınarak Almanya'ya sınır dışı edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2004 yılında sınır dışı edilmesine yönelik mahkeme kararına rağmen, geçmiş yönetimlerin Palij'i göndermekte başarısız olduğu belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Donald Trump'ın Holokost mağdurları ve ailelerine özgürlük vaadini yerine getirmek için Palij'in sınır dışı edilmesine öncelik verdiği ifade edildi.

Açıklamada, 1943 yılında yaklaşık 6 bin kişinin kurşuna dizildiği Polonya'daki Trawniki kampında silahlı bir gardiyan olarak hizmet verdiği bildirilen 95 yaşındaki Palij'in, "Kaçmalarını önlediği Yahudi esirlerin, Nazilerin elinde korkunç kaderleriyle karşılaşmasında rol oynadığı" belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Düsseldorf'a varmasının ardından Palij, bir yaşlı bakım merkezine yerleştirildi.

ABD'nin, Yahudi sivillere karşı eylemlere katıldığı ve geçmişini saklayarak ABD'ye girmek için yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 2003 yılında vatandaşlığını iptal ettiği Palij, Almanya, Polonya ve Ukrayna'nın almayı kabul etmemesi üzerine ABD'de yaşamaya devam etmişti.

Vatansız Palij, 25 yıl sonra, yapılan diplomatik görüşmelerin ardından Almanya'ya sınır dışı edildi.

İsmi, Nazi kampına ait bir nöbet listesinde tespit edilen Palij, kampta çalıştığını kabul ederken, herhangi bir savaş suçuna karıştığı iddialarını reddediyor.