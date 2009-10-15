ABD 3 PKK'lı lideri uyuşturucu kaçakçısı ilan etti

Washington yönetimi, 2008'de çıkarılan yasa kapsamında PKK liderlerinden Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı uyuşturucu kaçakçısı ilan etti ve ülkedeki mal varlıklarını dondurdu.

ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin açıklamasını, Türk Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Buna göre ABD, terör örgütü PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı 'özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçaksızı' ilan ediyor.

Bu 3 kişinin, ABD'deki varlıklarının dondurulmasına karar verlirken, ABD vatandaşlarının da bu kişilerle ekonomik ve ticari ilişki yürütmesi yasaklandı.

PKK, ABD tarafından 30 Mayıs 2008'de Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası çerçevesinde, yaptırım uygulanan uyuşturucu kaçakçıları listesine dahil edilmişti.

Bugünkü adımın da bu yasa doğrultusunda da atıldığı kaydedildi.

Tüm dünyada izlenecekler

NTV'de yer alan habere göre, PKK ABD'nin terör listesinde. Son kararla, lider kadrodaki 3 kişiyle ABD vatandaşlarının ekonomik veya ticari işlem yürütmesinin yasaklamasıyla, örgütün para akışı ve ticari faaliyetleri lider kişilerin kontrolünde olduğu için, alt kadroları da etkileyeceği söylenebilir.

Bu kişilerle bağlantılı olan herkes listenin kapsamına giriyor. ABD'nin listesinde ayrıca El Kaide, Bosna savaş suçluları, Afrikalı uyuşturucu kaçakçıları da var. Sadece ABD değil, Avrupa ve dünyayı da ilgilendiren bir durum. Listeye girenlerin tüm dünyadaki ticari faaliyetleri engellenmiş olacak.

PKK'nın ABD'de tüzel kişiliği olmadığı için, bu yol daha kolay ve etkili görünüyor. Bu kararın temelini oluşturan yasa 2008'de çıktı. Bürokratik süreç nedeniyle bu adımda bir gecikme yaşandığı söylenebilir. ABD'de seçim olması ve yeni yönetimin iş başına gelmesi yavaşlamanın nedeni olarak gösterilebilir.

Bu kişilerin ABD'de mal varlıklarının olup olmaması önemli değil; bu sistem dünyayı kapsıyor. Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılarıyla da benzer mücadeleye girişilmiş durumda.