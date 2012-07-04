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Dünya

Abbas, Arafat için soruşturma talimatı verdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, eski devlet başkanı Yaser Arafat'ın ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırmak üzere soruşturma talimatı verdi

04 Temmuz 2012 22:46

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, eski devlet başkanı Yaser Arafat'ın ölümü üzerindeki sır perdesini kaldırmak üzere soruşturma komitesi oluşturulmasını ve dava hakkında hazırlanan yeni raporların incelenmesini istedi.

Arafat'ın 11 Kasım 2004'te hayatını kaybetmesinin hemen ardından, Filistin liderinin suikaste kurban gittiği iddiaları ortaya atılmış ancak bu yönde bir kanıta ulaşılamamıştı. 
 
El-Cezire televizyonun dün yayımladığı haberde, Filistin liderinin ölmeden önce giydiği kıyafetlerinin ve bazı eşyalarının araştırma için İsviçre'deki Lausanne Radyasyon Fiziği Enstitüsü'nün laboratuvarına gönderildiği, eşyalarda yüksek dozda radyoaktif Polonyum-210 maddesi tespit edildiği duyurulmuştu.
 
Test sonuçlarına göre; Filistin liderinin iç çamaşırında, bir insanı öldürmek için yeterli dozun 20 kat fazlasına rastlandı, diş fırçasında da Polonyum izleri bulundu.
 
Laboratuvardan yapılan açıklamada ise, ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç alınabilmesi için otopsi yapılması gerektiği belirtilmişti.
 
Laboratuvardan gelen açıklamanın üzerine son olarak, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın harekete geçtiği ve Arafat'ın ölüm nedeninin tam olarak aydınlatılması amacıyla bir soruşturma komitesi oluşturulması ve yeni raporların incelenmesi için talimat verdiği bildirildi.
 

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