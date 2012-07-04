Yaser Arafat zehirlendi mi?

Filistin'in 2004 yılında hayatını kaybeden lideri Yaser Arafat'ın ölümüyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. El Cezire'nin iddiasına göre, Arafat zehirlenerek öldürüldü.

Dokuz aydan bu yana sürdürdüğü araştırmanın sonuçlarını açıklayan El Cezire, efsanevi liderden geriye kalan eşyalarda nadir görülen bir radyoaktif maddeye rastlandığını öne sürdü.

Ekim 2004'te Filistin'de aniden rahatsızlanmasının ardından sağlık testleri için götürüldüğü Fransa'daki bir askeri hastanede hayatını kaybeden Arafat'ın ölüm nedeni konusunda şu ana kadar çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. 75 yaşında yaşamını yitiren Arafat'ın kanserden, sirozdan hatta AIDS'ten öldüğünü öne süren bile olmuştu.

Ancak El Cezire'ye göre, 11 Kasım 2004'te hayatını kaybeden Filistinli liderin ölüm nedeni bunlardan hiçbiri değil.

El Cezire'nin iddiasına göre, Arafat'ın elbise, diş fırçası ve ünlü kefiyesi üzerinde yapılan testlerde anormal düzeyde polonyum bulundu.

İsviçre'nin Lozan kentindeki Radyofizik Enstitüsü'nde analiz edilen eşyalarda Arafat'a ait kan, ter, tükürük ve idrar lekesi olduğu ifade edildi. Habere göre, yapılan testler neticesinde, Arafat'ın öldüğü sırada vücudunda yüksek miktarda polonyum olduğu sonucuna varıldı.

Polonyalı kimyager tarafından keşfedildi

Arafat'ın dul eşi tarafından El Cezire'ye teslim edilen eşyalarda bulunan polonyum, başta uzay araçlarına güç sağlanması olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılan yüksek düzeyde radyoaktif bir madde.

Polonya asıllı kimyager ve fizikçi Marie Curie tarafından 1898'de keşfedilen polonyumun ilk kurbanlarından biri Curie'nin kızı Irene olmuştu. Annesi gibi nobel ödüllü bir kimyager olan Irene Curie, laboratuvarındaki bir polonyum patlamasından yıllar sonra yakalandığı lösemi hastalığı sonucunda hayatını kaybetmişti.

İsrail'in nükleer programında görev alan iki kişinin de polonyuma maruz kaldığı için öldüğü bildirilmişti.

Ancak polonyumun en ünlü kurbanı, 2006 yılında Londra'da hastalanarak ölen eski KGB ajanı Aleksander Litvinenko'ydu. İngiliz makamların yürüttüğü soruşturma neticesinde, Rus hükümetine muhalif görüşleriyle tanınan Litvinenko'nun çayına polonyum atıldığı ortaya çıkmıştı.