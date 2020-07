Abba'nın Waterloo şarkısı Eurovision tarihinin en sevileni oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal olan Eurovision Şarkı Yarışması yerine yarışma tarihinin en sevilenleri belirlendi. Eurovision tarihinde en beğenilen şarkı Abba'dan Waterloo oldu.

Eurovision tarihinin en sevilen parçasını belirlemek için yapılan özel yayına uzman bir seçici kurul tarafından belirlenen 19 şarkı seçildi.

İşte Eurovision tarihinin en çok sevilen şarkıları:

“Dancing Lasha Tumbai” - Verka Serduchka (Ukrayna) - 2007

“Diva” - Dana International (İsrail) - 1998

“Euphoria” - Loreen (İsveç) - 2012

“Fairytale” - Alexander Rybak (Norveç) - 2009

“Fuego” - Eleni Foureira (Kıbrıs Rum Kesimi) - 2018

“Heroes” - Måns Zelmerlöw (İsveç) - 2015

“Love Shine A Light” - Katrina & The Waves (İngiltere) - 1997

“Making Your Mind Up” - Bucks Fizz (İngiltere) - 1981

“Nel Blu Dipinto Di Blu” - Domenico Modugno -(İtalya) - 1958

“Ooh…Aah…Just A Little Bit” - Gina G (İngiltere) - 1996

“Poupée de cire, poupée de son” - France Gall (Lüksemburg) - 1965

“Rhythm Inside" - Loïc Nottet (Belçika) - 2015

“Rise Like A Phoenix” - Conchita Wurst (Avusturya) - 2014

“Satellite” - Lena (Almanya) - 2010

“Save Your Kisses for Me” - Brotherhood of Man (İngiltere) - 1976

“Soldi" - Mahmood (İtalya) - 2019

“Sound of Silence” - Dami Im (Avustralya) - 2016

“Toy” - Netta (İsrail) - 2018

“Waterloo” - Abba (İsveç) - 1974

Abba’nın seslendirdiği Waterloo, 1974 yılında yarışmayı kazanmış ve İsveçli pop grubunu dünyaya tanıtmıştı. Şarkının 45’lik plağı 6 milyona yakın satmıştı.