AB yetkilisi: Rus güçleri, AB Konseyi Başkanı'nın ziyareti sırasında Odessa çevresini bombaladı; Michel sığınağa girdi

Bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel’in Ukrayna’nın Odessa şehrine yaptığı ziyaret sırasında sığınağa girmek zorunda kaldığını söyledi.

Euronews’da yer alan habere göre, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal’ın görüştüğü sırada Rus güçlerinin bölgeyi bombalaması nedeniyle hava sirenleri çalmaya başladı. AB yetkilisi, sirenler sonrası Michel’in sığınağa girdiğini belirtti.

Yetkili, Michel’in bu ziyarette savaşın küresel tedarik zincirine, özellikle Odessa limanında ihraç edilmeyi bekleyen ancak Rusya’nın Karadeniz engeli nedeniyle edilemeyen tahıllara olan etkisinin altını çizdiğini söyledi.

Michel, Odessa'dan attığı bir tweette limanda bekletilmek durumunda kalan tahılları gördüğünü belirtti.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok ülke için buğday başta olmak üzere ana tahıl kaynağı olan Ukrayna, yüzyıllardan beri Avrupa'nın da tahıl ambarı olarak biliniyor.

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