Zelenski'den çağrı: Küresel gıda krizinin önüne geçmek için Rusya'nın tıkadığı limanların açılması gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma seslendiği konuşmasına Rusya’nın Ukrayna limanlarına yönelik engellerini sonlandırmak için hızla adımlar atılması, buğday ihracatının önünün açılması ve bir küresel gıda krizinin önlenmesi çağrısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna’nın tarım ihracatının kritik bir geçişini oluşturan Odesa Limanı’na pazartesi günü füze saldırıları gerçekleşti.

Ukrayna lideri Zelenski, saldırılar üzerine yaptığı açıklamada “Yıllar sonra ilk defa limanda alışıldık ticari filo hareketliliği yok. Muhtemelen bu, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanmamıştı. Denize dair normal yaşam Rusya tarafından engelleniyor ve bu durum yalnızca Ukrayna’yı etkilemiyor. Tarım ihracatı olmadan dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda ülke gıda kıtlığının sınırında” dedi.

Siyasetçilerin şimdiden gıda fiyatları krizinin sonuçlarını tartıştığını, Afrika ve Asya’da açlığın konuşulduğunu belirten Zelenski, bu krizin Rus saldırılarının direkt bir sonucu olduğunu söyledi. Zelenski, “Bu kriz, Rusya’ya baskı uygulamakla aşılabilir” dedi

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Ukrayna’nın Odessa şehrini ziyaret etmiş, buğday ve mısır filolarını gördüğünü ancak ihracatın Rusya tarafından engellendiğini söylemişti.