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Bilim / Teknoloji

AB ücretsiz internet sağlayacak

Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor

09 Ekim 2017 19:05

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda ücretsiz internet sağlanması projesini onayladı.

Buna göre, AB için Wi-Fi (WİFİ4EU) adlı projeye 2019'a kadar toplam 120 milyon avro kaynak ayrılacak. Bu kaynak, öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak 6 bin nokta kurulmasını sağlayacak.

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek. Bu desteklemeden faydalanan yerel unsurlar ise internet bağlantısını 3 yıl boyunca sürdürmekle yükümlü olacak. Projeyi hayata geçirecek şehirler "ilk gelen alır" yaklaşımıyla belirlenecek.

Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor. 

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