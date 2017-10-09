AB ücretsiz internet sağlayacak

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda ücretsiz internet sağlanması projesini onayladı.

Buna göre, AB için Wi-Fi (WİFİ4EU) adlı projeye 2019'a kadar toplam 120 milyon avro kaynak ayrılacak. Bu kaynak, öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak 6 bin nokta kurulmasını sağlayacak.

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek. Bu desteklemeden faydalanan yerel unsurlar ise internet bağlantısını 3 yıl boyunca sürdürmekle yükümlü olacak. Projeyi hayata geçirecek şehirler "ilk gelen alır" yaklaşımıyla belirlenecek.

Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor.