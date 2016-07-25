T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

AB: Türkiye idam cezasını geri getirirse üyelik sürecini anında durdurabiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Onların tehditlerine de biz pabuç bırakmayız" dedi

25 Temmuz 2016 13:04

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda AB, üyelik sürecini anında durdurabilir” dedi. Juncker'e yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Onların tehditlerine de biz pabuç bırakmayız. Juncker Türkiye’nin patronu değil" dedi.

Reuters’ın haberine göre, Juncker, “Türkiye yakın bir zamanda Avrupa Birliği üyesi olabilecek bir konumda değil” dedi.

Juncker, “Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda AB, üyelik sürecini anında durdurabilir” diye konuştu.

 

"Juncker kusura bakmasın"

 

Juncker'e yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye ile böyle tehditvari konuşamazlar. Onların tehditlerine de biz pabuç bırakmayız" dedi.

AB yetkililerinin idam cezası konusunda kendi düşüncelerini söylemekte özgür olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama Türkiye’yi tehdit eder şekilde bunu söylerlerse bu ters teper. Juncker Türkiye’nin patronu değil.” dedi.

Habertürk televizyonuna konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Juncker kusura bakmasın. Türkiye'ye tepeden bakarak konuşamaz. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

ETİKETLER

AB üyeliğihemen durdurabilirTürkiyeidam cezasıJunckerdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24