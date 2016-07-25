AB: Türkiye idam cezasını geri getirirse üyelik sürecini anında durdurabiliriz

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda AB, üyelik sürecini anında durdurabilir” dedi. Juncker'e yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Onların tehditlerine de biz pabuç bırakmayız. Juncker Türkiye’nin patronu değil" dedi.

Reuters’ın haberine göre, Juncker, “Türkiye yakın bir zamanda Avrupa Birliği üyesi olabilecek bir konumda değil” dedi.

Juncker, “Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda AB, üyelik sürecini anında durdurabilir” diye konuştu.

"Juncker kusura bakmasın"

Juncker'e yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye ile böyle tehditvari konuşamazlar. Onların tehditlerine de biz pabuç bırakmayız" dedi.

AB yetkililerinin idam cezası konusunda kendi düşüncelerini söylemekte özgür olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama Türkiye’yi tehdit eder şekilde bunu söylerlerse bu ters teper. Juncker Türkiye’nin patronu değil.” dedi.

Habertürk televizyonuna konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Juncker kusura bakmasın. Türkiye'ye tepeden bakarak konuşamaz. Bunu kabul edemeyiz” dedi.