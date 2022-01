AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayarak son derece önemli bir adım attı

Her ülkenin bu çerçevede, karbon emisyonlarının azaltılması için nasıl ulusal düzeyde katkıda bulunabileceğini açıklaması gerektiğini belirten Büyükelçi Meyer-Landrut, "Bütün bunlar yapıldığı takdirde bu 1,5 derecelik hedefe ulaşılması gerçekçi bir hedef olarak kalacak ama bunun için de şimdiden adım atılması, harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

"Bu emisyon ticareti sistemi, Türkiye'nin de üzerinde çalıştığı bir sistem, konu ve bu dile getirdiğimiz amaçlara ulaşabilmemiz için gerçekten son derece önemli bir adım. Bunu her alana yaymamız gerekiyor. AB'de emisyon ticaret sisteminde özellikle endüstri sektöründe enerji üretimine uygulayarak başlıyoruz fakat bunun zaman içinde konutlara, ulaştırma alanına, deniz taşımacılığına yani çok farklı sektörlere yaygınlaştırılması gerekiyor. Her ülkenin, her milletin, bireysel olarak da herkesin yapabileceği şeyler var, atabilecekleri adımlar var ve bunlar son derece önemli ve etkili olabilir hedeflerimize ulaşabilmemiz için."