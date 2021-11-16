AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayarak son derece önemli bir adım attı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut , Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzalayarak son derece önemli bir adım attığını belirterek, "Türkiye'nin atmış olduğu bu adımdan biz büyük memnuniyet duyduk" dedi.

Meyer-Landrut, yaklaşık bir ay önce Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzaladığını anımsatarak, "Türkiye, Paris Anlaşması'nı imzalayarak son derece önemli bir adım attı. Türkiye'nin atmış olduğu bu adımdan biz büyük memnuniyet duyduk. Bu adımı atarak Türkiye, AB'ye üye devletler ve dünyanın geri kalan birçok ülkesiyle aslında aynı yola girmiş oldu, yüzünü aynı tarafa dönmüş oldu" diye konuştu.

Büyükelçi Meyer-Landrut, İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezinde organize edilen, "AB-Türkiye Gençlik İklim Formu"nun açılış bölümünde yaptığı konuşmada, yaşanan yangınların ve diğer tüm afetlerin, iklim değişikliğinin gerçek olduğunu ve insan eliyle gerçekleştiğini gösterdiğini vurguladı. İklim değişikliğini azaltmak için küresel ısınmanın azaltılması gerektiğinin bilindiğine işaret eden Büyükelçi, iklim değişikliği ile mücadele edebilmek için de karbondioksit salınımının azaltılması gerektiğini aktardı. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26), yaklaşık iki haftalık müzakerelerin ardından 13 Kasım'da taraflar Glasgow İklim Paktı üzerinde anlaşmaya vardığını hatırlatan Meyer-Landrut şu değerlendirmede bulundu: "Henüz daha yapılacak çok şey var"

"Bu konferans kapsamında önemli bir ilerleme kaydedildiğini düşünüyoruz ancak henüz daha yapılacak çok şey var. Özellikle sizin neslinizin yapması gereken çok şey var. Bu konferansta 1,5 derecelik hedef, ulaşılabilir bir hedef olarak dile getirildi, fakat bununla ilgili olarak şeffaflığın artırılması gerekiyor, ormancılık alanında, metan gazının kullanımının azaltılması hususunda da önemli adımlar atılması gerekiyor, fakat bütün bunlar yeterli değil. Bilim adamları Glasgow'da küresel ısınmanın 1,8-2,4 derece civarlarında değişmekte olduğunu ifade ettiler. Önceki yıllarda 2,7 seviyelerine ulaşmıştı, 1,5 derecelik seviyeye ulaşmak için daha yapmamız gereken çok şey var."