'Alman gibi başlandı, Türk gibi bitirildi' krizi; AB Temsilcisi Hansjörg Haber, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Temsilcisi Büyükelçi Hansjörg Haber, "13 Mayıs günü basına ifade ettiği sözler" çerçevesinde 17 Mayıs Salı günü Bakanlığa çağrıldı. Haber'in söz konusu basın toplantısında sarfettiği sözlerden duyulan infial güçlü şekilde yansıtılarak, kullandığı ifadeler kınandığı bildirildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber bir grup gazeteciye vize muafiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, AB’nin vize muafiyeti için Türkiye’nin yerine getirmesini istediği 72 kriterin 2013'ten itibaren belli olduğunu belirterek, "Bir atasözümüz var. ‘Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek’, burada tersi oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber'in sözleriyle ilgili, "AB'nin bu Alman Büyükelçisi, 'Alman gibi ve Türk gibi' derken ne kastettiğini Türk milletine açıklamalıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bozkır'ın açıklamaları şöyle:

"AB'nin bu Alman Büyükelçisi, 'Alman gibi ve Türk gibi' derken ne kastettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Hiçbir diplomat ve özellikle büyükelçi, görevli bulunduğu ülkenin cumhurbaşkanına bu şekilde hitap edemez. Bir Büyükelçinin bulunduğu ülkeyi ve insanını aşağılamaya ve cumhurbaşkanına laf söylemeye hakkı yoktur. Bu diplomasinin birinci kuralıdır. Türkiye-AB ilişkileri, bu tür diplomatik gafları ve Türkiye'ye tepeden ve olumsuz bakışı kaldıramayacak kritik bir dönem geçirmektedir. Alman olmakla övünen AB Büyükelçisi Haber'in şimdi ya bu hususa bir açıklama getirmesini ya da 'gerekeni' yapmasını bekliyorum."