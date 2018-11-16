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Politika

AB temsilcileri Mogherini ve Hahn 22 Kasım'da Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin katılım sürecinin yanı sıra birçok konuya değinilecek

16 Kasım 2018 21:28

AB Dış İlişkiler Servisi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın, 22 Kasım'da Ankara'da temaslarda bulunacağını açıkladı.

İki AB yetkilisi "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na katılacak. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, AB heyeti ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetin görüşmelerinde Türkiye'nin katılım sürecinin yanı sıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerdeki temel konuların ele alınacağı belirtildi.

Göerüşmede Balkanlar, Suriye, Irak ve Orta Doğu barış süreci gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

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