AB, Oxford/AstraZeneca aşısının yaşlılarda kullanılması izin vermeyebilir

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Avrupa Birliği'nin ilaç denetim kurumu, Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısına sadece gençlerde kullanılması şartıyla izin verilebileceğini bildirdi.

Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Direktörü Emer Cooke, aşının 65 yaş üstündekilerde ne kadar etkili olduğuna dair verilerin yetersiz olduğunu söyledi.

Cooke, Avrupa Parlamentosu'na AstraZeneca'nın farklı yaş gruplarıyla ilgili sunduğu raporları bütünlüklü bir şekilde incelediklerini söyledi.

EMA'nın bu hafta Oxford/AstraZeneca aşısına kullanım onayı vermesi bekleniyor. Britanya, geçen ay aşıya kullanım onayı vermişti.

Salı günü İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, aşılarının yaşlılardaki etkisi konusunda sınırlı veri olduğunu kabul ederken, virüsün yaşı ilerlemiş kişilerde de yüksek oranda antikor üretimi sağladığını savunmuştu.

Soriot, "Önlem olarak bazı ülkelerin aşımızı genç yaş grupları için kullanmayı tercih edeceğini anlıyoruz" demişti.