AB'nin ilaç kurumu, Pfizer'in Koronavirüs aşısı için 21 Aralık'ta toplanacak

Avrupa Birliği'ne bağlı ilaç kurumu EMA, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının 21 Aralık'ta yapılacak bir toplantıda inceleneceğini açıkladı.

Britanya, Kanada ve ABD'de kullanım onayı alan ve aşılama süreçlerinin başlatıldığı Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısı için AB onayı süreci sürüyor. Avrupa İlaç Kurumu (EMA), aşıyla ilgili olarak 21 Aralık'ta toplanacağını açıkladı.

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li Pfizer firmasının geliştirdiği Koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtilmişti. İki şirketin yaptığı ortak açıklamada, aşı için Avrupa İlaç Kurumu'na (EMA) kullanım başvurusunun Pazartesi günü yapıldığı belirtildi. ABD'li bir başka ilaç şirketi olan Moderna da kendi geliştirdiği aşı için EMA'ya başvuruda bulunmuştu.