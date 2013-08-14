AB: Mısır'dan gelen haberler aşırı derecede kaygı verici

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın sözcüsü Michael Mann, "Gelen ölüm ve yaralanma haberleri aşırı derecede endişe verici" dedi.

Mann, "Şiddetin hiçbir şekilde çözüm getirmeyeceğini yineliyoruz ve Mısırlı yetkilelere azami sağduyu çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan diyalog çağrısı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Mısır'daki duruma dikkati çekerek, tüm siyasi güçlere diyaloğa ve müzakereye geri dönmeleri çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Mısır'da şiddetin ve kan akıtılmasının engellenmesi gerektiğine vurgu yapan Westerwelle, ivedilikle tüm siyasi güçlerin dahil olduğu bir siyasi sürece geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

"Geçici hükümetten ve Mısırlı makamlardan barışçıl protestolara izin vermesini bekliyoruz. Aynı zamanda diğer siyasi güçlerden de şiddete mesafe koymalarını, şiddet çağrısı yapmamalarını ve şiddete başvurmamalarımı bekliyoruz” diyen Westerwelle, bu açık beklentileri bugün Mısır tarafına da bildirdiklerini söyledi.

Westerwelle ayrıca, Mısır'da bulunan Alman vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

Fransa'dan taraflara sükunet çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kahire'de meydana gelen olaylardan üzüntü duyulduğu ifade edilerek, taraflara sükunet çağrısında bulunuldu.

Fransa'nın, müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği kaydedilen açıklamada, şiddet olaylarının bir an önce sona ermesi gerektiğine işaret edildi.

Orantısız güç kullanımına karşı uyarıya da yer verilen açıklamada, taraflara sükunet çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’un birkaç gün önce Mısırlı yetkililerle görüştüğü de hatırlatılarak, krizden çıkışın, sadece siyasi çözümle mümkün olacağına, bunun için diyalog ve uzlaşma zemininin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

İsveç; Ana sorumlu rejim güçleri

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de Twitter mesajında, "Mısır'da katliamı ve şiddeti kınıyorum. Ana sorumlu rejim güçleridir. Siyasi süreci restore etmek son derece zor" dedi.