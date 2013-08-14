T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB: Mısır'dan gelen haberler aşırı derecede kaygı verici

Avrupa Birliği, Mısır'dan gelen haberlerin 'aşırı derecede kaygı verici' olduğunu belirtti

14 Ağustos 2013 16:48

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın sözcüsü Michael Mann, "Gelen ölüm ve yaralanma haberleri aşırı derecede endişe verici" dedi.

Mann, "Şiddetin hiçbir şekilde çözüm getirmeyeceğini yineliyoruz ve Mısırlı yetkilelere azami sağduyu çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

 

Almanya'dan diyalog çağrısı

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Mısır'daki duruma dikkati çekerek, tüm siyasi güçlere diyaloğa ve müzakereye geri dönmeleri çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Mısır'da şiddetin ve kan akıtılmasının engellenmesi gerektiğine vurgu yapan Westerwelle, ivedilikle tüm siyasi güçlerin dahil olduğu bir siyasi sürece geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

"Geçici hükümetten ve Mısırlı makamlardan barışçıl protestolara izin vermesini bekliyoruz. Aynı zamanda diğer siyasi güçlerden de şiddete mesafe koymalarını, şiddet çağrısı yapmamalarını ve şiddete başvurmamalarımı bekliyoruz” diyen Westerwelle, bu açık beklentileri bugün Mısır tarafına da bildirdiklerini söyledi.

Westerwelle ayrıca, Mısır'da bulunan Alman vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

Fransa'dan taraflara sükunet çağrısı

 
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kahire'de meydana gelen olaylardan üzüntü duyulduğu ifade edilerek, taraflara sükunet çağrısında bulunuldu. 
Fransa'nın, müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği kaydedilen açıklamada, şiddet olaylarının bir an önce sona ermesi gerektiğine işaret edildi.
Orantısız güç kullanımına karşı uyarıya da yer verilen açıklamada, taraflara sükunet çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’un birkaç gün önce Mısırlı yetkililerle görüştüğü de hatırlatılarak, krizden çıkışın, sadece siyasi çözümle mümkün olacağına, bunun için diyalog ve uzlaşma zemininin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.
 

İsveç; Ana sorumlu rejim güçleri

 
İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de Twitter mesajında, "Mısır'da katliamı ve şiddeti kınıyorum. Ana sorumlu rejim güçleridir. Siyasi süreci restore etmek son derece zor" dedi.

ETİKETLER

mısıravrupa birliğikaygı verici

İlgili Haberler

Mısır'da darbe karşıtları Adeviyye'ye ilerledi

Kahire'nin Ramses Meydanı'ndaki Fetih Camisi'nden harekete geçen darbe karşıtı grup, demokrasi yanlısı göstericilere destek olmak amacıyla Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti

Mısır'da ordu, Mursi taraftarlarına müdahale etti

Kahire'de Rabiatul Adeviyye ve Nahba meydanlarında protesto kampı kuran darbe karşıtı eylemcilerin üzerine ateş açtı. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre en az 40 ölü var

Mısır'dan canlı yayın...

Mısır'da Cuma namazının ardından, darbe karşıtları 'Cuma öfkesi' adı altında yürüyüşe başladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24