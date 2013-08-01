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Yaşam

AB mentollü sigaraları yasaklayacak

Prof. Dr. Nazmi Bilir: Avrupa Parlamentosunun eylüldeki toplantısında, Komisyonlarda belirlenen kuralların aynen kabul edilmesini bekliyoruz

01 Ağustos 2013 15:20

AB Sağlık Bakanları, Lüksemburg'da İrlanda Sağlık Bakanı James Railly başkanlığında yaptıkları toplantıda, mentollü sigaraların yasaklanması konusunda fikir birliğine vardı.

AB Sağlık Bakanlarının ve Halk Sağlığı Komitesinin almış olduğu karar, AB Parlamentosunun 10 Eylül 2013 günü Strazburg'da yapılacak toplantısında ele alınacak ve oylanacak
     
Kararı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, "Avrupa Parlamentosunun eylüldeki toplantısında, Komisyonlarda belirlenen kuralların aynen kabul edilmesini bekliyoruz" dedi.

 

ABD'de de yasak gündemde

 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, mentollü sigaraların, “başlaması daha kolay ve bırakması daha zor olduğu” için normal sigaralardan zararlı olduğuna dikkat çekmişti.

ABD’de mentollü sigaraların satışına henüz herhangi bir kısıtlama getirmeyen FDA, olası kısıtlamalar üzerine düşüneceğini bildirdi. 2011’de yapılan benzer bir araştırmada da, mentollü sigaraların yasaklanmasının kamu sağlığı için yararlı olacağı belirtilmişti.

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