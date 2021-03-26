AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye ılımlı davranışlarını sürdürmeli

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin "ılımlı davranışlarını sürdürmesi" gerektiğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre AB ülkelerinin liderlerini bir araya getiren oturumdan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Michel, gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

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Michel, "Gerçekten Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin mümkün olacağını umuyoruz, ama aynı zamanda Türkiye'nin olumlu ve ılımlı davranışlar sergilemesi de bizim için önemli" diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı, "Ancak dikkatli kalmaya devam ediyoruz. Büyük ihtimalle Nisan'da gerçekleşecek bir ziyaret için Türk yetkililerle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Ana gündem maddelerinin arasında Türkiye olan Avrupa Birliği (AB) Devlet Liderleri Zirvesi'nin ilk gününde Türkiye'deki demokrasi, hukuk ve temel haklara ilişkin Avrupa'da var olan tüm kaygılardan ayrı olarak liderler Doğu Akdeniz'de düşen gerilim nedeniyle Türkiye'yi olumlu yönde teşvik edecek adımlar atma kararı aldı.

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