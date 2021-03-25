AB Zirvesi sonuç bildirgesi: Tansiyonu düşürmeye devam ederse Türkiye ile işbirliğini kademeli şekilde geliştirebiliriz

Ana gündem maddelerinin arasında Türkiye olan Avrupa Birliği (AB) Devlet Liderleri Zirvesi'nin ilk gününde Türkiye'deki demokrasi, hukuk ve temel haklara ilişkin Avrupa'da var olan tüm kaygılardan ayrı olarak liderler Doğu Akdeniz'de düşen gerilim nedeniyle Türkiye'yi olumlu yönde teşvik edecek adımlar atma kararı aldı.

AB liderlerinin, 2016'da Türkiye'ye verdikleri Gümrük Birliği'nin modernize edilmesiyle ticari bağları derinleştirme taahhüdünü yerine getirmeye karar verdikleri, ancak aynı zamanda Ankara'yı Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başlarsa, ambargolarla karşılaşabileceği uyarısında bulunacağı belirtildi.

AB Zirvesi bildirgesinde "Türkiye'ye uluslararası hukuka aykırı yeni provokasyonlardan ve tek taraflı adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Zirve bildirgesinde ayrıca AB liderlerinin Türkiye'yle daha derin bir gümrük birliği yönünde çalışmaya başlayacağı bildiriliyor. Bildirgeye göre, Gümrük Birliği, hizmetler, tarım ürünleri ve kamu ihalelerine genişletilecek.

Bu alandaki uzlaşmaya, Türkiye'nin 2016'da Suriyeli mültecileri kabul etmesi karşılığında varılmıştı.

Bildiride ayrıca, "AB'nin çıkarlarını savunmak için elindeki tüm seçenekleri ve enstrümanları kullanacağı" da belirtirken "Hukukun üstünlüğü ve temel haklar önemli bir kaygı olmaya devam ediyor" da deniyor.

Ayrıca geliştirilecek işbirlikleri listesinde kamu sağlığı, Covid-19, iklim krizi, terörle mücadele ve bölgesel konular da olacak.

Bunların yanı sıra Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli göçmene finansal yardım sağlamanın yollarını araması için Avrupa Komisyonu'na talimat verilecek.