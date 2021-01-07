AB Konseyi Başkanı Michel: ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni basmasının ardından açıklama yaparken, "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimlerdeki zaferini resmileştirmeyi görüşen yasama organı Kongre'yi bastı. Bir grup protestocunun Kongre binasının içine girdiği belirtilirken, Fox News bir kişinin vurulduğunu duyurdu. New York Times muhabiri, Cumhuriyetçi Parti merkezinde patlayıcı bulunduğunu ve imha edildiğini duyurdu.

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"ABD Kongresi bir demokrasi tapınağıdır"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Michel, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Kongresi bir demokrasi tapınağıdır. Washington DC'de bu gecenin yaşananlara şahit olmak bir şok. ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz."

Almanya: Trump ve destekçileri demokrasiyi ayaklar altına almaya son vermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamaya seçim kararının kabul edilmesine vurgu yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Trump ve destekçileri Amerikan seçmenlerinin kararına kabul etmeli ve demokrasiyi ayaklar altına almaya son vermeli."