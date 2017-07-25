AB komiseri Hahn: Türkiye net olmalı...

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) politikasıyla iligli konuştu. AB tarafından dikkat çekilen eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı olunması gerektiğini belirten Hahn, "Türkiye'nin ilişkileri geliştirmeyi gerçekten isteyip istemediği konusunda net olmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Başmüzakereci Ömer Çelik ile bugün Brüksel’de yapacağı toplantı öncesinde Almanya’nın Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Hahn, Türkiye’nin AB konusunda temel bir karar vermesini istedi.

Türkiye’yi "AB ile ilişkilerini geliştirmeyi gerçekten isteyip istemediği konusunda net olmaya" çağıran Hahn, bunu istemesi durumunda da sözden çok icraatlarla ortaya koyması gerektiğini söyledi. Hahn, " dedi.

Türkiye’nin AB tarafından dikkat çekilen eksikliklerin giderilmesi konusunda yapıcı olmasını umduğunu da kaydeden Hahn,” Ama dediğim gibi: Önemli olan sonuç” diye konuştu.