'AB karbon salımı hedeflerini sertleştirmeli, 2030'a kadar yüzde 55 azaltmalı'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin karbon salımı hedeflerini sertleştirme çağrısında bulundu.

Bloomberght’de yer alan habere göre, Avrupa Birliği’nin yürütme organı, birlik içinde endüstrinin çevre kirliliğine karşı daha sıkı ve sert önlemler almasını önerdi.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü Avrupa parlamentosunda yaptığı politika konuşmasında, 27 ülkenin bulunduğu ittifaka karbon salımını azaltma hedeflerini sertleştirerek 2030 yılına kadar yüzde 55 karbon azaltımı hedeflemeleri gerektiğini belirtti.

Altı yıl önce üzerinde anlaşılan ve halen geçerli olan hedef 2030 yılına kadar yüzde 40 karbon azaltımı hedefine ulaşmak.

Von der Leyen “Biliyorum, azaltım hedefinin yüzde 40’tan yüzde 55’e çıkarılması bazılarımız için çok fazlayken bazılarımız için yeterli değil. Fakat etki analizlerimiz ekonomi ve endüstrinin bununla başa çıkabileceğini açık bir şekilde gösteriyor” diye ekledi.