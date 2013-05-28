Rusya Suriye'ye silah sevkiyatına karar verdi

Rusya Suriye'ye silah yollamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere silah sağlama kararından saatler sonra Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Suriye'ye S-300 hava savunma füzeleri sevkedileceğini açıkladı.

Ryabkov, füzelerin ''istikrar faktörü'' olduklarını ve bazı ''deli fişek''leri savaşa girişmekten alıkoyabileceklerini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon ise, Rus füze savunma sistemlerinin henüz Rusya'dan yola çıkmadıklarını belirterek, ''Çıkmayacaklarını umuyorum, ama eğer, Tanrı korusun, Suriye'ye ulaşırlarsa, biz ne yapacağımızı biliyoruz'' dedi.

Rusya ayrıca Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere uygulanan silah ambargosunu yenilememe kararını da eleştirdi. Ryabkov, kararın ''barış konferansı şansını'' sekteye uğratabileceğini vurgularken, S-300 füzeleriyle ilgili sözleşmenin yıllar önce imzalandığını kaydetti.

Ryabkov, ''Biz bu sevkiyatın istikrar faktörü olduğunu düşünüyoruz ve bu adımın da bazı deli fişekleri çatışmayı dış güçlerin katılımıyla uluslararası boyuta taşıyabilecek senaryoları değerlendirmekten alıkoyacağına inanıyoruz'' dedi.

Rusya'nın NATO nezdindeki temsilcisi Aleksandr Grushko da Moskova'nın uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, ''Suriye'deki dengeleri değiştirecek bir şey yapmıyoruz, bunlar savunma silahları'' görüşünü dile getirdi.

Rusya, krizin başından bu yana Suriye lideri Beşar Esed'a baskı uygulanması çabalarını engellerken, son dönemde gelecek ay bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi girişimlerine ABD'yle birlikte öncülük yapmıştı.