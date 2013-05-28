Suriyeli muhaliflere silah ambargosu kaldırıldı

Avrupa Birliği'nin Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosu, silahlandırma yönünde tavır alan İngiltere ve Fransa'nın kararlı tutumu sonucu 1 Haziran itibariyle kaldırıldı.

AB üyelerinin çoğunluğu 31 Mayıs'ta süresi dolan Suriye'ye silah ambargosunu, muhalifler için hafifleterek uzatma taraftarı olsa da İngiltere ve Fransa'yı ikna edemediler.

Muhaliflerin silahlandırılmasından yana tavır alan Londra ve Paris'in kararlı tutumuyla ambargo 1 Haziran itibariyle kalkarken, üye ülkeler ağustos ayına kadar silah göndermeme taahhüdünde bulundu.

AB dışişleri bakanları, Suriye'ye silah sevkiyatının sadece 'sivillerin korunması' amacıyla Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu'na yapılmasında, silahların yanlış ellere geçme ihtimaline karşı gereken tedbirlerin alınmasında ve silah satışı lisanslarının tek tek çıkarılmasında uzlaştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, kararı 1 Ağustos'tan önce gözden geçireceklerini söyledi.



AB ikiye bölündü



AB dışişleri bakanları, 31 Mayıs'ta süresi dolacak olan ambargonun geleceğiyle ilgili fikir ayrılığına düştü.

Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger, muhaliflerin silahlandırılması için ambargonun kalkmasından yana tavır alan İngiltere ve Fransa'yı suçladı. Spindelegger, görüşmelere ara verildiği sırada basına yaptığı açıklamada, "Uzun müzakerelerin ardından İngiltere ve Fransa'yla uzlaşmak mümkün olmadığı için üzüntü duyuyorum" dedi.

Suriye'de durumu daha da kötüleştireceği gerekçesiyle ambargonun kalkmasına şiddetle karşı çıkan Spindelegger, uzlaşılamaması halinde gelecek aydan itibaren isteyen ülkelerin Esed rejimine ya da muhaliflere silah sağlayabileceğini belirtti.