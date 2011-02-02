'AB ırkçı kuşatma tehlikesi altında'

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “AB, bugün ırkçı zihinler tarafından kuşatma altına alınma tehlikesiyle karşı karşıyadır” dedi.

Türkiye, dünya Musevilerine yönelik önemli bir adım atarak, Nazi Almanyası’nda 1,1 milyon Yahudi’ye mezar olan Polonya’daki Auschwitz Toplama Kampı’ndaki törene ilk kez bakan düzeyinde katıldı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bağış’ın Türkiye hükümetini temsilen katıldığı dünkü anma törenlerinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı (AKPM) Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Bağış, Krakov yolunda şunları söyledi: “Irkçılığa ve Yahudi düşmanlığına müsamaha göstermeyiz. Ne yazık ki barışın önündeki tehditleri bertaraf etmek için kurulan AB, bugün kendi değerlerini dahi özümseyemeyen, 1930’lu yılların faşist yöntemlerini kendisine örnek alan ırkçı zihinler tarafından kuşatma altına alınma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu hastalıklı zihinlere verebileceğimiz en güzel cevap AB değerlerine, demokrasiye daha fazla sahip çıkmaktır. Bu hastalığın tek ilacı da Türkiye’nin AB üyeliğidir.”





Auschwitz’e ilk Türk bakan



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Yahudi soykırımını anma etkinliğine katılmak üzere dün Polonya’nın Auschwitz kentine gitti. Bağış ve Çavuşoğlu’nu Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Reşit Uman karşıladı.





