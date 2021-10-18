AB ile UEFA, iklim değişikliğine karşı farkındalık kampanyası başlattı

Avrupa Birliği (AB) ile UEFA, iklim değişikliğiyle mücadele için iş birliği yaparak ortak farkındalık kampanyası hazırladı.

AB Komisyonu ile UEFA'nın ortaklaşa hazırlattığı reklam filmiyle çevrenin korunması ve günlük hayatta iklim değişikliğine neden olan alışkanlıkların değiştirilmesi için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Filmde Portekizli eski futbolcu Luis Figo, İtalyan kaleci Gianluigi Buffon ile Fransa kadın milli futbol takımının ikiz oyuncuları Delphine ve Estelle Cascarino oynuyor.

Film, gelecek 3 yıl boyunca televizyonlarda, sosyal medyada ve 55 ülkede oynanacak maçlar sırasında futbol stadyumlarında gösterilecek.

AB, 2019 sonunda açıkladığı Yeşil Mutabakat adı verilen taahhütler bütünüyle Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim dostu bir kıtaya dönüşmesini ve sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını hedefliyor.

UEFA da AB'nin çevre dostu bir kıta oluşturma hedefi içinde yer alma taahhüdü çerçevesinde bu farkındalık kampanyasına katılıyor.

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kampanya ve iklim değişikliğiyle mücadele hakkındaki görüşlerine yer verilen eski yıldız futbolcu Luis Figo, "Bu, gelecek nesillere bırakacağımız bir konu değil. Hemen bir araya gelmeli ve harekete geçmeliyiz" dedi.

İtalyan kaleci Buffon ise "İklimin korunması için her futbolsever küçük bir katkı yapsa bunun büyük bir etkisi olacak" ifadesini kullandı.